Commerciante di mobili evasore totale

Ancora la Valdichiana si conferma terreno fertile sul versante dell’evasione fiscale e del sommerso d’azienda. Questa volta nel mirino dei finanzieri è finito un soggetto operante nel settore del commercio di mobili e articoli per la casa che non ha adempiuto, per gli anni d’imposta dal 2014 al 2017, agli obblighi di dichiarazione per tutti i settori d’imposta. L’attività posta in essere, oltre a far emergere l’omessa tenuta e conservazione dei registri e libri contabili previsti dalla normativa di settore, ha consentito di ricostruire il reale volume d’affari del contribuente infedele, risultato ammontare complessivamente a quasi 150.000 euro con un’iva evasa per oltre 32mila euro.