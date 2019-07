Un luminare dell'oncologia alle Scotte

"Una risorsa per tutta l’area vasta sudest in linea con la programmazione e il governo clinico della Toscana, una risposta importante per la tutela della salute di tutte le donne". Con queste parole il direttore generale dell’Aou Senese, Valtere Giovannini, ha presentato il dottor Donato Casella che dal primo agosto dirigerà l’Uoc Chirurgia Oncologica della Mammella.

"Il nostro obiettivo – spiega Casella – è essere un punto di riferimento per tutte le donne, grazie anche alla grande collaborazione con i professionisti che già lavorano alle Scotte quindi oncologi, chirurghi, senologi, radiologi, radioterapisti, psicologi, medici nucleari, anatomopatologi, fisioterapisti e tutto il personale infermieristico e tecnico sanitario dedicato. Per una donna con tumore alla mammella è importante non solo trovare competenza e professionalità ma anche la certezza di essere guidata in tutto il percorso con attenzione".