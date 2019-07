Oltre 7 milioni di euro da Fises al territorio

In soli sei mesi di attività Fises ha già deliberato 95 pratiche per un importo complessivo di 7 milioni e 338mila euro. 37 le operazioni che riguardano nuove attività, ben più di un terzo dunque, per un investimento totale di 2milioni di euro. E’ la fotografia dell’attività istituzionale di Fises a partire da inizio anno. Dati in linea con l’attività degli ultimi anni e con il piano elaborato. Intanto per la Fises arriva un traguardo importante: 30 anni di finanziamenti (In foto il presidente Massimo Terrosi).