Ruba forme di formaggio: arrestato

Huawei, fatturato primo semestre +23% nonostante le misure Usa

Pechino, 30 lug. (askanews) - Fatturato da record per Huawei nonostante i provvedimenti restrittivi imposti dagli Stati Uniti anche se poi in parte sospesi. "Il primo semestre dell'anno abbiamo registrato una crescita del 23,2% sul fatturato totale per il valore di 52,3 miliardi di euro" ha detto Liang Hua il presidente del gigante cinese di impianti di telecomunicazioni e dispositivi mobili. In ...