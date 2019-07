Maxi black-out nel centro città

Black out nel centro di Siena. Colpita Piazza del campo, il Corso, Banchi di sotto, e gran parte di via di Città. I tecnici dell’Enel sono già al lavoro e l’elettricità sarà ripristinata entro le ore 20:00. Tantissimi disagi per gli esercizi commerciali e per le Bamche con servizio Bancomat. Una persona si è impaurita ed è stata soccorsa dal 118.

——aggiornamento——

Tempestivo il lavoro degli addetti Enel che hanno risolto il disagio in meno di un’ora. Al momento la luce è stata ripristinata. La causa è stato un guasto all’alta tensione nella cabina centrale.