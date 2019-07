Trasporta merci senza autorizzazioni: maxi multa

Maxi multa per un 65enne ucraino fermato dai carabinieri a Poggibonsi per un trasporto internazionale di cose per conto terzi da un paese extracomunitario in Italia, servizio privo di “autorizzazione bilaterale” o “Cemt” che lo legittimasse a compiere detta attività. Nello specifico, veniva riscontrata, all’interno del mezzo, la presenza di 31 pacchi diretti in Italia dall’Ucraina, materiale e oggettistica varia non meglio definita. Multa di 4.130 euro fermo del veicolo per mesi tre.