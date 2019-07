Droga, fermate sei persone

Sono sei le persone scovate e fermate dai carabinieri di Poggibonsi per consumo e spaccio di droga.Prima sono stati beccati due 19enni che si dividevano 285 euro, della provenienza dei quali non riuscivano a dare una plausibile spiegazione. Dalla successiva perquisizione domiciliare a casa del primo saltavano fuori 133 grammi di marijuana e l’attrezzatura per la pesatura e il confezionamento in dosi della roba smerciata, bilancino e ritagli di cellophane. Successivamente è stato raggiunto un trentatreenne di Barberino Tavernelle, trovato in possesso di poco più di un grammo di cocaina e dei residui di un’altra sostanza, 3 mezze pastiglie probabilmente di un’anfetamina, contenute in una scatolina di latta occultata nell’auto. Fermati anche due stagisti provenienti da un istituto alberghiero dell’hinterland vesuviano che, trovandosi a fare esperienza presso un noto albergo cittadino, sono stati scoperti in possesso di sostanze illecite. Infine anche un trentenne operaio albanese, residente a Poggibonsi verrà segnalato alla Prefettura in quanto assuntore di cocaina, fermato dai carabinieri, è stato trovato in possesso di 0,65 grammi.