Auto in panne, travolti due uomini

I vigili del fuoco del comando di Siena, distaccamento di Montepulciano, sono intervenuti martedì 23 luglio in autostrada A1 km 400+400 direzione nord, per un incidente stradale dove sono rimaste coinvolte due persone, di cui un operatore del soccorso stradale intervenuto precedentemente per il recupero di una vettura in panne. Sul posto anche personale sanitario del 118 intervenuto anche con elisoccorso Pegaso per il trasporto dei feriti e Polizia stradale.