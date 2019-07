Pesca nel lago con 50 ami nella lenza: maxi multa

La stazione carabinieri forestale di Chiusi ha sorpreso un pescatore, di nazionalità albanese, nel lago di Chiusi (area naturale protetta di interesse locale) mentre stava posizionando un “palamito”, attrezzatura non consentita per la pesca nelle acque interne.

L'uomo, noto ai militari, si trovava circa 200 metri a largo, ed è stato raggiunto dai militari con un gommone messo a disposizione da un pescatore della zona, il quale in precedenza aveva segnalato la presunta irregolarità alla sala operativa del 112. I militari hanno proceduto al sequestro, ai fini di confisca, del “palamito”, armato da circa 50 ami e lungo oltre 50 metri, elevando a carico del pescatore di frodo una sanzione amministrativa di 2000 euro per l’utilizzo di attrezzatura non consentita per l’attività di pesca dilettantistica.