Palio, presentato il piano sicurezza

E’ pronta la macchina della sicurezza con le misure previste dal Questore di Siena Capuano per il Palio del 2 luglio e per le prove. Si è tenuto giovedì 27 giugno il Tavolo Tecnico, che segue il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto.Alla riunione operativa, hanno partecipato tutti i rappresentanti delle Forze e Corpi di Polizia e degli enti ed aziende interessati alle manifestazioni del Palio, oltre al Rettore del Magistrato delle Contrade. Il Questore, in apertura della riunione, ha illustrato le misure pianificate per le quattro giornate d’impegno in vista della carriera di martedì, sottolineando che, in linea generale, è confermato il dispositivo già adottato lo scorso agosto.