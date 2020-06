Birrarbia, come tutte le manifestazioni in programma in estate, quest'anno non aprirà i battenti. Gli organizzatori, fermati dal Coronavirus in questa attività, ma non nella loro voglia di darsi da fare, hanno dunque deciso di incanalare i propri sforzi in favore del laboratorio di microbiologia e virologia dell’Azienda ospedaliero-universitaria senese. E' dunque partita la vendita di magliette special edition e boccali di birra griffati “Birrarbia per la ricerca” il cui ricavato sarà destinato all’attività del centro che, per primo in Toscana, ha isolato il virus Sar-Cov2. "La solidarietà è insita da oltre mezzo secolo nel dna della nostra associazione – ha detto Umberto Bongini, presidente dell’Avis Taverne e Arbia – e ci è sembrato doveroso dare il nostro piccolo contributo per sconfiggere il Coronavirus. Come? Accogliendo l’idea dei tanti giovani e meno giovani che ogni anno organizzano una manifestazione che è diventata punto di riferimento nel settore oltre i confini regionali e grazie alla quale incrementiamo ogni volta il numero di donatori di sangue".