Coronavirus Toscana, ancora una donna morta. I decessi diventano 1.079

Ancora un morto nel territorio della Regione Toscana a causa del Coronavirus. Si tratta di una anziana di Prato di 86 anni. Diventano 1.079, dunque, i decessi dall'inizio della pandemia. Sono così ripartiti: 394 a Firenze, 49 a Prato, 80 a Pistoia, 162 a Massa Carrara, 136 a Lucca, 89 a Pisa, 61 a Livorno, 46 ad Arezzo, 31 a Siena, 23 a Grosseto. Otto persone, infine, sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione. Complessivamente 464 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere oppure risultano prive di sintomi (meno 20, meno 4,1%). Sono 3.370 (meno 88, meno 2,5%) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (Asl centro 1.344, nord ovest 1.968, sud est 58). Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid che sono complessivamente 57, 2 in più di ieri (più 3,6%), di cui 15 in terapia intensiva (stabili). Le persone complessivamente guarite salgono a 8.558 (più 27, più 0,3%): 727 persone "clinicamente guarite", divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all'infezione e 7.831 dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con doppio tampone negativo.