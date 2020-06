Coronavirus, dall'inizio della pandemia 1.078 i morti in Toscana. L'ultimo decesso è un 72enne

Nel bollettino della Regione Toscana del 10 giugno tre nuovi casi di Coronavirus: uno a Firenze, uno a Prato e uno a Lucca. Dall'inizio della pandemia sono 10.148 gli infetti da Covid nel territorio regionale. Un nuovo decesso, si tratta di un 72enne della provincia di Massa Carrara. Gli attualmente positivi sono 539, il 14,2% in meno del 9 giugno. Aumenta il numero dei guariti che raggiungono quota 8.531. La Toscana si conferma al 10° posto in Italia come numerosità di casi, con circa 272 per 100.000 abitanti (media italiana circa 390 x100.000). Le province di notifica con il tasso più alto sono Massa Carrara con 539 casi x100.000 abitanti, Lucca con 352, Firenze con 345, la più bassa Siena con 165. Complessivamente 484 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (meno 81, meno 14,3%). Sono 3.458 (meno 155 rispetto, meno 4,3%) le persone, anche loro isolate, in sorveglianza attiva, perché hanno avuto contatti con persone contagiate. Si riducono ancora le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid, che sono complessivamente 55, 8 in meno (meno 12,7%) di cui 15 in terapia intensiva (2 in meno rispetto). È il punto più basso dal 9 marzo 2020 per le terapie intensive. È il punto più basso raggiunto dal 6 marzo 2020 per i ricoveri totali. Sono 1.078 i deceduti dall'inizio dell'epidemia.