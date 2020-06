Si chiama Uniglue e, come richiama il nome, è un collante tra gli universitari di tutta Italia. Se ne può usufruire sul computer o con la nuova app sviluppata da un team di studenti dell'Ateneo senese. Si tratta di un'idea figlia del lockdown, un social innovativo. Le caratteristiche distintive sono l’appartenenza alla comunità universitaria italiana, che viene verificata in una fase di validazione tramite una casella mail istituzionale riconosciuta, e l’enfasi posta sugli interessi dei ragazzi iscritti. Per registrarsi infatti è necessario rispondere ad un quiz pensato per rivelare interessi e tratti di personalità. Le risposte vengono poi analizzate da un algoritmo basato sull’intelligenza artificiale per estrarne i tratti salienti.

L'app è stata sviluppata da un team di studenti del dipartimento di Ingegneria dell'informazione e Scienze matematiche dell'Università, formato da Simone Marullo e Alessio Medaglini, che stanno completando la laurea magistrale in Computer and automation engineering, Claudia Podda (Engineering management) e Sara Marullo, che sta facendo il dottorato in Ingegneria. Nonostante le misure di distanziamento sociale siano state un po' allentate negli ultimi tempi, per gli universitari sarà ancora difficile ritrovarsi in facoltà, con lezioni ed esami che continueranno a tenersi online, almeno fino all'inizio del prossimo anno accademico. Le modalità telematiche tolgono l'esperienza di interagire, studiare e confrontarsi con altri studenti che condividono il proprio percorso, e qui che entra in gioco Uniglue, che può abbattere le distanze e avvicinare impressioni e sensazioni sulla vita universitaria.