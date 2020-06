Toscana, polemica sulle mascherine: "A cosa servono se non sono dispositivi medici né di protezione"

A cosa servono le mascherine che la Regione Toscana distribuisce gratis se non sono dispositivi medici né di protezione individuale? E perché i soldi dei contribuenti vengono spesi per acquistare mascherine del genere? Se lo chiede - e lo chiede pubblicamente - una lettrice del Corriere dopo aver fatto una lunga coda per ritirare la quota di dispositivi che le spetta di diritto, come a tutti i residenti nel territorio regionale. “Dopo l’ennesima fila per prendere le mascherine necessarie a evitare la diffusione ben nota del virus Covid 19 alla popolazione... la bella sorpresa, la scritta nelle buste mi sembra eloquente: “Le presenti mascherine non sono da considerarsi né dispositivi medici né dispositivi di protezione individuale”. Ma allora a che servono?, si chiede la lettrice.