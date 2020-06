Crisi Coronavirus, produzione crollata di oltre il 30%. I dati dell'Osservatorio Cna

L’impatto dell’emergenza Covid-19 sulle produzioni manifatturiere in Europa è stato molto pesante, soprattutto in Italia dove le attività ritenute non essenziali sono state sospese prima che altrove e le modalità del lockdown sono state da subito più stringenti. A marzo la produzione è crollata del 30,6%, il peggiore in assoluto dal 1990. In Francia del 18,3%, in Spagna del 13,9%, in Germania dell’11,5%. Non sono nemmeno possibili raffronti tra l’attuale e altre crisi, compresa quella del 2008, quando la produzione diminuì del 26,8%, ma nell’arco di quindici mesi. A rilevarlo l’Osservatorio manifattura Cna. Nessun settore produttivo è stato risparmiato, neanche quelli di utilità essenziale che hanno continuato a operare. I dati più drammatici affliggono autoveicoli (- 64,6%), abbigliamento (- 51,2%), pelletteria (- 50,3%), tessile (- 42,1%). Rispetto alla caduta media del 30,6% hanno fatto peggio anche metallurgia, meccanica, apparecchi elettrici, legno. In attesa dei dati ufficiali, sicuramente ad aprile l’andamento è destinato a peggiorare. Tuttavia, paragonando l’attuale recessione a quella del 2008, esiste un elemento che offre qualche timida speranza. La recessione del 2008 era stata innescata da un crollo della domanda per una crisi finanziaria. In questa fase, invece, si è verificato uno shock da offerta senza precedenti (la sospensione forzata dell’attività) che l’allentamento progressivo e la fine del lockdown potrebbe riassorbire, in tempi difficilmente quantificabili. Soprattutto se la irrinunciabile ricerca di sicurezza desse luogo a isterismi in grado di paralizzare nuovamente la vita sociale ed economica.