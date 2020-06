Coronavirus, in Toscana ancora tre decessi. Un solo caso positivo. Il bollettino del 9 giugno

Ancora tre morti in Toscana a causa del Coronavirus. E' quanto si legge nel bollettino del 9 giugno. Si tratta di tre donne, due della provincia di Firenze e una di quella di Siena (quest'ultimo è il decesso ufficializzato dalla Asl l'8 giugno). L'età media è di 89,3 anni. Un solo nuovo caso positivo nel territorio regionale, in provincia di Firenze. Complessivamente sono 10.145 i contagiati dall'inizio dell'epidemia. Le guarigioni aumentano dell'1,1% e raggiungono 8.440, cifra che rappresenta l'83,2% dei casi totali. I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 277.092, 3.386 in più rispetto all'8 giugno. Gli attualmente positivi sono 628, -12,9% rispetto al giorno precedente. Sono 565 le persone in isolamento in casa poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (meno 86 rispetto all'8, meno 13,2%). Sono 3.613 (meno 446 rispetto, meno 11%) le persone, anche loro isolate, in sorveglianza attiva, perché hanno avuto contatti con persone contagiate. Si riducono ancora le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid: complessivamente 63, sette in meno del giorno precedente. Diciassette in terapia intensiva (3 in meno rispetto a ieri, meno 15%). È il punto più basso dal 7 marzo 2020 per i ricoveri totali e dal 9 marzo 2020 per le terapie intensive. Le persone complessivamente guarite salgono a 8.440 (più 91 rispetto all'8, più 1,1%).