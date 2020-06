Coronavirus, parte da Siena lo studio per le terapie personalizzate. Entro l'estate analizzati 2mila dna

Siena si conferma impegnata nella lotta al Covid-19. Ha radici nella città del Palio, infatti, lo studio italiano che sta stringendo il cerchio intorno ai geni che determinano la diversa suscettibilità delle persone al virus. I primi “indiziati”, infatti, sono stati individuati presso l’Ateneo senese. Il progetto si sviluppa attraverso la collaborazione di 35 ospedali di tutta Italia e punta ad analizzare il dna di 2.000 persone entro l'estate. I risultati sui primi 130 pazienti sono presentati alla conferenza della società europea di genetica umana. Alessandra Renieri, docente all’Università e direttore dell’unità di Genetica medica presso l’Azienda ospedaliera, spiega: “Abbiamo usato un approccio completamente nuovo che valuta la singola persona affetta: così sarà più facile trovare terapie personalizzate. In Italia abbiamo avuto la sfortuna di fare da apripista con i nostri pazienti, ora speriamo di poter fare altrettanto come scienziati”. Alcuni contagiati sono del tutto asintomatici, altri hanno una sindrome influenzale, altri ancora sviluppano conseguenze gravissime. “Questo - spiega Renieri - ci ha fatto pensare che fosse la genetica a fare la differenza, così abbiamo cominciato a valutare ogni individuo come caso a sé. Abbiamo scomposto il virus nei vari organi che colpisce, osservandone l’incidenza nella singola persona, che presenta oltre 50 mila varianti genetiche. Abbiamo deciso di valutare le più significative”. Questo ha permesso di trovare in ogni malato una media di tre geni mutati che sembrano influire sulla suscettibilità al Coronavirus. “Di questi – conclude Renieri - alcuni sono già bersaglio di farmaci attualmente disponibili sul mercato che potrebbero avere una nuova indicazione contro il Covid”.