Siena Coronavirus, i quattro morti ricordati dalla contrada Voltaia di Piancastagnaio

di Mariella Baccheschi

A Piancastagnaio, nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta è stata officiata una messa, voluta dalla contrada di Voltaia, in suffragio dei contradaioli deceduti a causa del Covid 19. La terribile epidemia ha infierito molto duramente contro il popolo voltaiese, che a partire dai primi giorni di marzo non solo ha visto morire quattro dei suoi pilastri, ma anche colpire duramente altri contradaioli giovani e anziani. “La cerimonia è un doveroso ricordo nei confronti delle quattro persone, che sono state tra i fondatori e i dirigenti della nostra contrada. Purtroppo, quando sono scomparsi, a causa delle rigide misure contro la diffusione della pandemia, non hanno potuto essere salutati con gli onori che competevano loro”, dichiara Valentina Menchini, priore della contrada. “Ci eravamo però ripromessi di celebrare una degna cerimonia in loro memoria non appena possibile”. Un tributo pesante, quello pagato dalla contrada di Voltaia al Coronavirus. Il primo decesso, il 19 marzo con Valeriano Conti, seguito da Enzo Babbucci, esponente di spicco della locale Misericordia, da Nazzareno, figlio di Valeriano, molto conosciuto per la sua attività di ristoratore e, infine, da Isoliero Conti, altro contradaiolo attivo. La tragica sequela di decessi aveva molto turbato lo stato d’animo della popolazione pianese, ma non solo, tanto è vero che lo studioso di storia Giuseppe Sani aveva proposto di erigere un piccolo monumento o di affiggere una lapide in prossimità delle fonti di Voltaia, per ricordare l’accaduto e le quattro vittime. “Ci stiamo lavorando - ha commentato Menchini - Abbiamo una idea, ma dobbiamo verificare con il Comune se realizzabile. Al momento non posso dire di più. Un qualcosa da collocare all’interno del territorio, non lontano dalla sede, in memoria di queste persone che ci hanno lasciato a causa di una tragica situazione”. Il sindaco di Piancastagnaio, Luigi Vagaggini, ha ricordato in un post che anche nelle altre contrade si sono verificati casi di positività e diverse decine sono state le ordinanze di isolamento. “Il virus ha contagiato Piancastagnaio più di ogni altro centro dell'Amiata e del comprensorio”, ma “i pianesi sono stati capaci di affrontare la pandemia e le sue dolorose conseguenze con coraggio, dignità e rispetto. Lodevole l'operato di tutte le contrade”.