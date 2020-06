Toscana, gratis da oggi mascherine anti Coronavirus. Scarica l'elenco delle edicole che le distribuiscono

Da oggi 5 giugno i cittadini residenti in Toscana potranno ritirare gratis nelle edicole la prima fornitura di mascherine del mese di giugno. Dieci dispositivi a persona (due confezioni da 5) che la Regione mette a disposizione gratuitamente per aiutare a contenere la diffusione del Coronavirus. Nella seconda parte del mese i cittadini potranno ritirare l'altra fornitura. Complessivamente per il mese di giugno la Regione vuole consegnare gratis 25 milioni di dispositivi di protezione individuale. Per ritirare le mascherine è necessario avere con sé la tessera sanitaria. Fino ad ora, attraverso farmacie, grande distribuzione e comuni, la Regione ha già consegnato 55 milioni di pezzi. Clicca qui per scaricare l'elenco delle edicole che hanno aderito all'iniziativa e che da oggi consegneranno le mascherine.