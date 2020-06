Coronavirus Toscana, soltanto un nuovo caso. Quattro morti: un uomo e tre donne. Altri 87 guariti

Un solo caso positivo in più in Toscana nel bollettino del 4 giugno diramato dalla Regione. Complessivamente dall'inizio della pandemia sono 10.122 i casi di positività al Covid 19. Il nuovo tampone positivo rappresenta lo 0,01% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti sono 87 e crescono del 1,1%, raggiungono quota 8.180 (l’80,8% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 262.762, 3.595 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono 883, -9,2% rispetto a ieri. Si registrano 4 nuovi morti: un uomo e tre donne, con un’età media di 89,5 anni. I decessi riguardano residenti di Firenze (un caso) e Massa Carrara (tre).