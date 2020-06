Coronavirus, zero nuovi casi in provincia di Siena. Bollettino positivo anche per Arezzo e Grosseto

Zero nuovi casi e zero guarigioni. Non ci sono novità sul fronte emergenza Coronavirus nel territorio della Azienda Usl Toscana Sud Est. Una giornata tranquilla quella di oggi, 3 giugno dal punto di vista dei dati. Non solo nella provincia di Siena, ma anche in quelle di Arezzo e di Grosseto. I sanitari e gli esperti continuano a raccomandare di seguire le indicazioni per limitare la possibilità di nuovi contagi. Per prima cosa osservare il distanziamento sociale: almeno un metro dalle altre persone. Indossare la mascherina, soprattutto negli ambienti al chiuso, lavare o detergere le mani il più possibile nel corso della giornata. Massima attenzione soprattutto per anziani o persone alle prese con altre patologie.