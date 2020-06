Coronavirus, crocerossina piange davanti al presidente della Repubblica: fatica a parlare per le lacrime

Si è commossa fino alle lacrime la crocerossina che ieri, 2 giugno, è intervenuta durante la visita del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Codogno. Giovanna Boffelli ha faticato molto a parlare, non riusciva ad iniziare il suo pur breve discorso per ringraziare il capo dello Stato e per descrivere le drammatiche settimane che sono state vissute dal territorio a causa del Coronavirus. Giovanna, nella vita direttore amministrativo in una scuola e ora in pensione, è crocerossina da 28 anni. Racconta che gli ultimi mesi sono stati i più intensi di tutta la sua vita. Oltre seicento le iniezioni che ha effettuato a domicilio dalla fine del mese di febbraio. Il suo contributo, come quelli di moltissimi volontari Cri, è stato e continua ad essere un contributo fondamentale per superare l'emergenza Covid19. Nel suo breve discorso la crocerossina oltre a ringraziare Mattarella, ha ricordato le drammatiche difficoltà vissute dal territorio e l'incredibile impegno dei volontari, in qualche caso persino estemporaneo, per cercare di affrontare il virus e una emergenza che ancora non è stata superata.