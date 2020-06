Siena, per le estetiste riapertura alla grande: agende piene di appuntamenti. Ecco tutte le regole

di Gennaro Groppa

A Siena nella Fase 2 dell'emergenza da Coronavirus le estetiste sono ripartite alla grande, con tanti appuntamenti già in programma per le prossime settimane. La categoria ha vissuto una riapertura piuttosto favorevole e positiva, anche se ha dovuto abituarsi ad un tipo di lavoro differente rispetto al passato, con le norme sanitarie anti-Covid da rispettare scrupolosamente. “Per fortuna al momento c’è veramente tanta richiesta per il nostro settore”, conferma Elettra Guideri, senese di 34 anni e portavoce delle estetiste riunite in un gruppo associato alla Cna. Nella provincia di Siena se ne contano oltre 150. “Dopo il lockdown abbiamo ripreso a lavorare con entusiasmo e con passione – prosegue – e stiamo vedendo che le clienti stanno tornando nelle nostre attività e che lo stanno facendo attenendosi a tutte le regole del momento, quindi con la massima attenzione. Mi è capitato che alcune abbiano annullato l’appuntamento perché erano raffreddate o avevano qualche linea di febbre, è stato a mio avviso un segno di grande rispetto nei nostri confronti. Dove lavoro abbiamo già molte prenotazioni per le prossime due settimane, l’agenda è piena di appuntamenti, e la stessa situazione viene vissuta da molte estetiste nel territorio senese”. Il Coronavirus ha comunque modificato anche le modalità ed i tempi del lavoro: “Chi si reca in un centro estetico deve indossare la mascherina, noi forniamo a tutte i guanti che devono mettersi. Ovviamente si deve mantenere il distanziamento necessario. Forniamo anche una busta monouso dove una cliente deve inserire i propri effetti personali, poi la accompagniamo in cabina, che in seguito all’utilizzo deve essere igienizzata. Dopo ogni appuntamento dobbiamo pulire tutto e far areare i locali per alcuni minuti. Per lavorare attenendosi alle nuove regole serve la massima organizzazione, ma ci siamo attrezzate e siamo felici dei risultati che stiamo raggiungendo. Ricordiamo sempre di venire al centro estetico da sole, senza farsi accompagnare dal marito o dai figli”. E ancora: “Le estetiste – afferma Elettra Guideri – devono indossare per l’intera giornata lavorativa una mascherina e sopra una visiera per evitare al massimo ogni possibile contatto. Trascorrere tante ore al giorno in questo modo è stancante, ma l’importante era riprendere l’attività dopo oltre due mesi nei quali non è stato possibile farlo. La sicurezza da un punto di vista sanitario è massima, sul posto di lavoro mi sento più che sicura. Il momento del lockdown è stato molto pesante. Noi estetiste dobbiamo sostenere molte spese per acquistare i macchinari più moderni e i prodotti da utilizzare, oltre che per seguire corsi di perfezionamento, e poi ci sono ovviamente le bollette da pagare. Rimanere chiusi per più di due mesi ha creato problemi, adesso ripartiamo con entusiasmo e con passione e siamo felici di avere subito ritrovato le nostre clienti”.