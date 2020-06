In periodo di Coronavirus uno tra i settori più danneggiati è stato quello dello spettacolo live. Tanti artisti hanno dovuto ripiegare su dirette Facebook, come il comico Andrea Magini, originario di Monteriggioni. "Durante la fase di quarantena - spiega - ho ritenuto doveroso, come molti altri miei colleghi, fare compagnia al pubblico. E' stato un piacere mettere a disposizione degli altri la mia capacità di fare ridere. Il passo successivo è stato quello di organizzare una rassegna teatrale online su Zoom, con spettatori comodamente seduti nei propri salotti che applaudivano e ridevano. "Un'esperienza pazzesca - esclama Magini. - Era esattamente come essere a teatro, vedevo le persone ridere e le sentivo come se fossero in sala davanti a me. Questo brutto periodo ci ha dato, purtroppo, tante cose negative ma ci ha anche costretto a cercare e trovare soluzioni per proseguire la nostra attività, e molte rimarranno anche dopo l'emergenza. Il teatro online sarà certamente una di quelle".