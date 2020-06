Coronavirus Toscana, governatore Rossi: "Sulla riapertura tra regioni si doveva aspettare un'altra settimana"

Coronavirus e Fase 2, per la riapertura totale si poteva aspettare ancora. Ne è convinto Enrico Rossi, governatore della Toscana. Il presidente della Regione lo ha dichiarato al Corriere della Sera: "Tocca al governo decidere. Non si possono fare fughe in avanti o fare i pierini, gli sceriffi o, peggio ancora, proporre passaporti sanitari che non esistono e patenti di immunità che sono delle sciocchezze. Tutto questo non funziona e comunque non si può creare un clima di contrapposizione tra regioni. Sarebbe sbagliato. L'esperienza ci dice che la diffusione del virus in Toscana, come in altre regioni, è stata il prodotto della fuga dalla Lombardia poco prima del lockdown. Quindi un po' di prudenza e la pazienza di aspettare una settimana in più non so a chi avrebbero potuto far male. La verità è che Fontana e Sala hanno fatto la corsa per la riapertura e alla fine il governo si è adeguato. Invece una maggiore gradualità terrebbe insieme meglio il Paese".