Nei territori della Azienda Usl Toscana Sud Est (Siena, Arezzo e Grosseto) è di nuovo possibile prenotare visite ed esami online e si aggiunge il ritorno della possibilità di prenotare attraverso farmacie e call center. Le prenotazioni online, spiega la Ausl, come anche le disdette e gli spostamenti, sono nuovamente attivi all'indirizzo https://prenota.sanita.toscana.it. Per prenotare i prelievi di sangue per tutta la provincia di Siena è possibile collegarsi a: https://usl7.zerocoda.it, riducendo i tempi di attesa rispetto al call center. Per il pregresso, il cui recupero è già iniziato. Le farmacie che da lunedì 1 giugno tornano a prendere le prenotazioni, in provincia di Siena, sono: Fabbrini e Niccolini ad Abbadia San Salvatore; Franceschini ad Asciano; Pinotti a Buonconvento; Mazzei a Casole d’Elsa; Berti a Castellina in Chianti; Franceschini e Fabbri a Castelnuovo Berardenga; Notari a Cetona; Delle Terme, Moccia e Sant’Elena a Chianciano Terme; Sbandelli a Chiusdino; Bologni, Frullini e Storelli a Chiusi; Casagli, Pacini, Sarlo, Belvedere, Comunale 1 e 2 a Colle di Val d’Elsa; Verzuri a Gaiole in Chianti; Di Stefano a Montalcino, San Biagio nella frazione di Torrenieri; Athena e Lauretana e la Comunale Valiano a Montepulciano; Val d’arbia Madioni e Comunale Ponte a Tressa a Monteroni d’arbia; Vagaggini San Giuseppe a Monticiano; Speroni a Piancastagnaio; Andreini, Fabbrini, Farmacia Poggibonsi Endurance, Il Romituzzo, la Pisana e Di Staggia di Poggibonsi; Di Radda a Radda in Chianti; Mazzoni a Radicondoli, Chellini a Rapolano Terme; Raciti a San Casciano dei Bagni; San Quirico a San Quirico d’Orcia; Eredi Bologni a Sarteano; Parenti, Betti, Costalpino, Chiantigiana, Del Campo, Ravacciano, Gori, Fiore, Sapori, Vigni, Laguardia, Minucci, Taverne comunale 1, 2 e 3 di Siena; Bettolle e Comunale 1 e 2 a Sinalunga; Floridi, Bindi, San Rocco a Sovicille; Bufalini a Torrita di Siena; Rudoni a Trequanda. Le prestazioni e le visite prenotabili, per adesso, attraverso la piattaforma online riguardano la visita: urologica, pneumologia, otorinolaringoiatrica, ortopedica, oculistica ed esame complessivo dell'occhio, neurologica, ginecologica, gastroenterologia, endocrinologica, dermatologica, chirurgica vascolare, cardiologica, a cui si aggiungono ecografia ginecologica, elettrocardiogramma, elettrocardiogramma dinamico (holter) e Rx segmenti ossei.