Il bollettino quotidiano diramato dalla Usl Toscana sud est per fare il punto sull'emergenza Coronavirus, anche oggi (30 maggio), evidenzia l'assoluta assenza di nuovi casi, ma anche di decessi, in tutta la macro area, che include Siena, Arezzo e Grosseto. Dal punto di vista delle guarigioni, invece, ce ne sono state 3, e tutte nel territorio senese. Per la precisione, 2 si sono registrate a Gaiole in Chianti e una a Castiglione d'Orcia. La tendenza, insomma, sembra indirizzarsi verso dati positivi anche con la fase 2 ampiamente cominciata, anche se gli inviti alla prudenza e a non abbassare la guardia restano oltremodo attuali.