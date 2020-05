Università Siena, il rettore: "Aiuti agli studenti in difficoltà economica". A settembre lezioni nelle aule

di Gennaro Groppa

“L’Università di Siena aiuterà gli studenti che si ritroveranno in condizioni di difficoltà economica a causa del Coronavirus”. Lo annuncia il rettore dell’ateneo, Francesco Frati, dopo la manifestazione davanti al rettorato di una ventina di studenti che hanno posto il problema. Gli universitari lamentano il fatto che senza adeguate misure di sostegno molti giovani potrebbero dover abbandonare gli studi e cercarsi un lavoro. “Tanti fuorisede – ha affermato Cristina Re, una dei manifestanti – potrebbero lasciare Siena perché non più in grado di sostenere i costi, tra affitto e spese quotidiane, che si devono affrontare quando si è lontani da casa”.

L’ATENEO “Conosciamo il problema, la situazione degli studenti è all’attenzione degli organi di ateneo e del ministero, come dimostrano i provvedimenti adottati”, afferma il rettore Frati. “In senato accademico - continua - è stato deciso di prorogare a luglio il pagamento della quarta rata di questo anno, che inizialmente scadeva a fine aprile e che poi era stata posticipata a inizio giugno. Abbiamo riflettuto sulle questioni che sono state poste dagli studenti anche relativamente al numero degli appelli, cercheremo di essere più elastici”.

FONDO DI SOLIDARIETA’ C’è un’altra misura che potrà sicuramente agevolare gli universitari. L’ateneo intende infatti incrementare il fondo di solidarietà a disposizione degli studenti in difficoltà economiche che consente una riduzione delle tasse: “Ai 60mila euro attuali – dichiara il rettore – ne verranno aggiunti certamente altri 50mila e stiamo lavorando per ulteriori 40mila per arrivare ad una cifra di 150mila. Di ciò, come della proroga della quarta rata, si è discusso in senato accademico, ora su questi provvedimenti dovrà esprimersi anche il cda. Certamente con tali azioni potremmo dare risposte a qualche centinaio di studenti”. “Al momento – aggiunge Frati – esiste una no tax area che riguarda fasce Isee delle famiglie degli studenti fino a 13mila euro e c’è anche una fascia con pagamenti calmierati dai 13mila fino ai 30mila euro annui. Onestamente mi pare che con il Decreto rilancio il governo abbia predisposto molte risorse in favore dell’università, che magari non basteranno ad arginare tutte le difficoltà, ma che a mio avviso sono comunque certamente rilevanti”. Infine la ripartenza: “L’obiettivo è avere gli studenti nelle aule quando a settembre-ottobre riprenderanno le lezioni – conclude il magnifico rettore – Il tutto rispettando e garantendo nome e condizioni di sicurezza sanitaria. Sono convinto che Siena e la sua università continueranno ad essere fortemente attrattive. La qualità e la vivibilità della città e del suo ateneo sono caratteristiche importanti”.