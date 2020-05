Coronavirus, Siena con il tasso di casi positivi più basso di tutta la Toscana: 164 ogni 100mila abitanti

Coronavirus, la provincia di Siena è quella con il più basso tasso di notifica di casi positivi di tutta la Toscana. Lo scrive la Regione nel bollettino del 26 maggio. Il documento spiega che la Toscana si conferma al decimo posto in Italia come numerosità di casi, con circa 270 per 100.000 abitanti (media italiana circa 384 x100.000, dato del 28 maggio). Le province di notifica con il tasso più alto sono Massa Carrara con 537 x100.000 abitanti, Lucca con 351, Firenze con 342, la più bassa Siena con 164. Per quanto riguarda i casi complessivi (che non si riferiscono alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi), sono 3.458 a Firenze, 564 a Prato, 674 a Pistoia, 1.046 a Massa Carrara, 1.361 a Lucca, 891 a Pisa, 555 a Livorno, 676 ad Arezzo, 438 a Siena, 425 a Grosseto.