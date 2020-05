In Toscana soltanto due nuovi casi positivi al Covid 19. Ancora due morti, un uomo e una donna

Due soli casi positivi e, purtroppo, ancora due morti. E' il bilancio della Regione Toscana del 29 maggio. Sono diventati 10.088 i casi di positività al Coronavirus dall'inizio della pandemia. L'aumento delle ultime 24 ore è dello 0,02% mentre i guariti sono cresciuti dell'1,6%, raggiungendo quota 7.802 (il 77,3% dei casi totali). I tamponi eseguiti sono invece 246.052, 3.365 in più rispetto a ieri. I decessi riguardano una persona di Firenze e una di Massa Carrara, un uomo e una donna, età media di 85 anni. Complessivamente sono 1.113 le persone in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (meno 114, meno 9,3%). Sono 6.512 (meno 270, meno 4%) le persone, anche loro isolate, in sorveglianza attiva, perché hanno avuto contatti con contagiati (Asl Centro 3.221, Nord Ovest 3.065, Sud Est 226). Calano ulteriormente i ricoverati nei letti dedicati ai pazienti Covid. Sono 142, 11 in meno del giorno prima (-7,2%), di cui 31 in terapia intensiva (4 in meno nelle ultime 24 ore). E' il dato più basso dall'11 marzo per i ricoveri totali. I pazienti guariti salgono a 7.802 (più 125, più 1,6%): 1.200 persone "clinicamente guarite" (meno 185, meno 13,4%), divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all'infezione e 6.602 (più 310 rispetto a ieri, più 4,9%) dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con doppio tampone negativo. Ed eccoci al capitolo dei decessi, diventati purtroppo 1.031. Questo il dettaglio: 380 a Firenze, 46 a Prato, 79 a Pistoia, 144 a Massa Carrara, 135 a Lucca, 85 a Pisa, 58 a Livorno, 45 ad Arezzo, 30 a Siena, 21 a Grosseto, 8 persone erano residenti fuori regione.