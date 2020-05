Coronavirus Siena, altro bollettino positivo: nessun nuovo caso. Una guarigione

Ancora notizie positive per la provincia di Siena dal bollettino quotidiano del 28 maggio sul Coronavirus emesso dall'Azienda Usl Toscana Sud Est. Non ci sono nuovi casi nel territorio di competenza dell'azienda sanitaria e quindi nemmeno in provincia di Siena. Sono tre le guarigioni registrate, due nella provincia di Grosseto ed una proprio nel Senese, per la precisioni nel territorio comunale di Sarteano, uno dei più colpiti dalla pandemia a causa del focolaio nella casa di riposo. La raccomandazione ai cittadini è quella di continuare ad utilizzare tutte le precauzioni indicate: distanza di almeno un metro tra persone, mascherina e frequente pulizia delle mani