Siena, va in via Banchi di Sopra senza mascherina: pesante sanzione della polizia municipale

Maxi multa perché era in centro a Siena, in via Banchi di Sopra, ma non indossava la mascherina, nonostante la presenza di numerose persone che stavano camminando. E quindi violava le restrizioni per il contenimento del Coronavirus. Sono stati gli uomini della Polizia Municipale a comminare al soggetto una sanzione da 400 a 3mila euro per il mancato rispetto della normativa. Nella stessa giornata di oggi, 27 maggio, una pattuglia della municipale in viale Mameli ha ritrovato un furgone rubato a Bologna lo scorso 15 maggio e, per il quale, il proprietario è poi arrivato a Siena per riprendere il proprio mezzo.