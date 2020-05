Coronavirus Toscana, i dati sui morti: a marzo e aprile il 10% rispetto agli ultimi cinque anni

La pandemia di Coronavirus ha provocato in Toscana un aumento dei decessi del 9.4% nel mese di marzo e del 10.7% ad aprile rispetto alla media registrata negli anni fra il 2015 e il 2019, e complessivamente, nei mesi di marzo e aprile i decessi in più sono stati 751, pari a un incremento percentuale del 10% . E' il dato riportato nell'ultimo aggiornamento sulla mortalità in Toscana dall'Agenzia regionale di sanità (Ars) che sottolinea quanto l'impatto del virus sia stato contenuto in Toscana "rispetto alla media nazionale e agli spaventosi eccessi di mortalità osservati nelle regioni del Nord più colpite dal virus". Nel report dell' Ars, che su un totale di 273 comuni toscani ne ha presi in considerazione 265, corrispondenti al 99,5% della popolazione regionale, viene sottolineato che nel periodo che va dal primo gennaio al 30 aprile 2020 si sono verificati 15.885 decessi totali (per qualsiasi causa, non solo per Covid-19). Complessivamente, nel primo quadrimestre del 2020 sono stati registrati 47 decessi in meno (-0.3%) rispetto alla media 2015-2019. Considerando però separatamente i mesi, si osserva un aumento dei decessi nei mesi di marzo e aprile del 2020 rispetto alla media del periodo 2015-2019, rispettivamente del +9.4% (373 decessi in più) e +10.7% (378 decessi in più). Complessivamente, nei mesi di marzo e aprile i decessi in più sono stati 751, pari ad un incremento percentuale del 10%.