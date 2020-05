Siena, nessun nuovo tampone positivo. Ancora tre guariti. Due sono di Torrita e uno di Chiusi

A parte la notizia della morte dell'anziano di Sarteano, undicesima vittima tra gli ospiti della casa di riposo ex Onpi, il bollettino dell'Azienda Usl Toscana Sud Est del 26 maggio, è incoraggiante per tutto il territorio di riferimento. Intanto non si registrano nuovi casi positivi al tampone. Di contro sono dieci le guarigioni. Sei in provincia di Arezzo, tre in provincia di Siena ed una nel Grossetano. Nel territorio senese i guariti sono tutti della Valdichiana: uno di Chiusi e due di Torrita di Siena. L'azienda puntualizza che al momento restano 211 in casi in carico. Soltanto 29 i ricoverati in ospedale. Le guarigioni nelle province di Arezzo, Siena e Grosseto sono 1.208.