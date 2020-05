Toscana, movida e regole anti Covid: Rossi favorevole a 60mila assistenti civici. "Ma siano formati e assunti"

Assistenti civici per vigilare sulla movida e in generale sul rispetto delle indicazioni anti contagio del governo? Il presidente della Toscana, Enrico Rossi, è favorevole a patto che "siano formati e assunti regolarmente". Lo scrive sul suo profilo Facebook: "Credo che abbia un senso la proposta di Boccia e dell'Anci, sostenuta anche da Bonaccini, di istituire 60.000 assistenti civici; che nulla hanno a che vedere con le ronde della Lega, come dice, sapendo di mentire, l'onorevole Meloni". Secondo Rossi è opportuno e giusto "aumentare il potere di intervento e controllo da parte degli enti locali riguardo alla sicurezza in genere e alle regole per contrastare il diffondersi delle pandemia. E' opportuno perché non basta lamentarsi degli assembramenti e della mancanza di mascherine se poi non si fa abbastanza per evitare che questi comportamenti si diffondano. E' giusto perché, se opportunamente retribuito e se non confuso con il volontariato, il lavoro degli assistenti civici potrebbe in questa fase impiegare utilmente migliaia di disoccupati, a cui comunque si dovrebbe garantire un reddito minimo". "Per quanto mi riguarda - aggiunge il presidente della Toscana - è meglio garantire un lavoro dignitoso regolarmente pagato che dare un po' di soldi per sopravvivere e non far niente. In questo senso la proposta di Boccia contiene alcune ambiguità e può in effetti essere meglio formulata: gli assistenti civici devono essere assimilati agli ausiliari del traffico, ai "vigilini", che coadiuvano la polizia municipale. Quanto alle reazioni un po' stizzite del ministero degli interni e di parte del governo e della politica nazionale - conclude - vorrei far notare che dal decreto Rattazzi del 1859 i Comuni italiani possono dotarsi di proprie guardie per vigilare sul rispetto degli atti da loro emanati".