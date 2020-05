Coronavirus Siena, bollettino nel segno dello zero: nessun nuovo caso, guarigione o decesso

Coronavirus: zero nuovi casi, zero guarigioni e, per fortuna, zero decessi. Il bollettino del 25 maggio dell'Azienda Usl Toscana Sud Est è positivo per la provincia di Siena. E' vero che non segnala nuove guarigioni, ma non ci sono ulteriori casi né decessi e questi sono sicuramente i dati più importanti. In tutta l'area di riferimento dell'azienda, soltanto un nuovo tampone positivo, nella provincia di Grosseto che tra l'altro è la meno colpita nel territorio della regione Toscana. L'unica guarigione, invece, stavolta riguarda la provincia di Arezzo, quella maggiormente colpita dal Covid tra le tre che compongono l'Azienda Usl Toscana Sud Est.