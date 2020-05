Coronavirus Toscana, lieve aumento dei ricoveri (3 pazienti). Poco più di 9mila le persone isolate in casa

Nonostante i soli cinque nuovi casi di Coronavirus in Toscana dal bollettino del 25 maggio, aumentano leggermente le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid, che oggi 25 maggio sono complessivamente 189, 3 in più di ieri (più 1,6%) di cui 37 in terapia intensiva (una in meno rispetto a ieri, meno 2,6%). E' il punto più basso dal 9 marzo 2020 per le terapie intensive. Le persone complessivamente guarite salgono a 7.416 (più 67 rispetto, più 0,9%): 1.570 persone "clinicamente guarite" (più 3 rispetto, più 0,2%) e 5.846 (più 64 rispetto a ieri, più 1,1%) dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con doppio tampone negativo. Complessivamente 1.447 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi, che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (meno 67, meno 4,4%). Sono 7.559 (meno 171 rispetto, meno 2,2%) le persone, anche loro isolate, in sorveglianza attiva, perché hanno avuto contatti con persone contagiate (Asl Centro 3.785, Nord Ovest 3.482, Sud Est 292). Complessivamente dunque sono 9.006 le persone che restano isolate nelle proprie abitazioni.