Toscana, dati Coronavirus 25 maggio, il virus sembra arretrare: solo cinque nuovi positivi, morte due donne

Fase 2, ancora dati incoraggianti per la Toscana. Sono soltanto cinque i nuovi casi di Coronavirus. E' il dato del bollettino giornaliero del 25 maggio. Due sono stati registrati in provincia di Pisa, altrettanti in quella di Pistoia ed uno a Livorno. Si tratta dello 0,05% in più rispetto al totale del giorno precedente, domenica 24 maggio. I guariti, invece, crescono dello 0,9%. Gli attualmente positivi ad oggi sono 1.636, il 3,8% in meno del giorno prima. Ancora due morti. Si tratta di una donna di Firenze e di una di Prato, età media di 91,5 anni. Come sempre i dati sono relativi alle ore 12, raccolti sulla base delle indicazioni della Protezione Civile. I casi complessivi di positività diventano quindi 10.067 mentre i decessi 1.015. Questa la situazione delle positività sul territorio dall'inizio della pandemia, provincia per provincia: 3.451 a Firenze, 562 a Prato, 673 a Pistoia, 1.044 a Massa Carrara, 1.360 a Lucca, 888 a Pisa, 552 a Livorno, 676 ad Arezzo, 438 a Siena, 423 a Grosseto. Relativamente alle vittime, invece, questo il bilancio: 370 a Firenze, 46 a Prato, 79 a Pistoia, 141 a Massa Carrara, 134 a Lucca, 85 a Pisa, 58 a Livorno, 45 ad Arezzo, 29 a Siena, 20 a Grosseto. A questi si aggiungono otto pazienti deceduti in toscana ma residenti fuori regione.