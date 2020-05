Coronavirus Fase 2, il governatore della Toscana Enrico Rossi: "Preoccupati per colpo che subirà il turismo"

"La nostra preoccupazione è di come andrà il turismo". Sono parole di Enrico Rossi, governatore della Regione Toscana, pronunciate durante la trasmissione di Rai 1, Uno Mattina. Il presidente della giunta regionale, parlando delle possibili conseguenze economiche dell'emergenza Coronavirus, ha sottolineato che sarà difficile "che la prossima stagione estiva sia analoga a quella dell'anno scorso, anche per le città d'arte. Ci saranno ripercussioni dal punto di vista occupazionale" anche se il comparto, pur contribuendo in maniera importante al Pil regionale, non è decisivo. "L'obiettivo delle nostre iniziative - ha aggiunto Rossi - è rilanciare la Toscana presentandola come una regione sana oltre che bella".