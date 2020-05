Siena, Coronavirus e Campansi, la presidente Crociani: "La verità sui tamponi positivi che positivi non erano"

Emergenza Coronavirus, l'Azienda pubblica di servizi alla persona, che gestisce il Campansi, fa il punto della situazione con una nota a firma del presidente, la dottoressa Monica Crociani. "Dato il proliferare di notizie contradditorie (non sul Corriere, ndr) che possono creare allarme tra gli ospiti ed i loro familiari riteniamo opportuno puntualizzare quanto avvenuto in Campansi negli ultimi giorni a seguito della esecuzione, da parte della Usl Sud Est, di una serie di accertamenti di screening per Coronavirus mediante esame molecolare, ovvero il ben noto tampone”. "In questa tornata di accertamenti, processati presso un laboratorio privato di Calenzano, tre ospiti sono risultati “debolmente positivi” ed uno “positivo”. Tutti questi ospiti hanno ripetuto i tamponi, stavolta letti alle Scotte, e sono tutti risultati negativi. Il laboratorio privato di Calenzano ha ripetuto il test sui tamponi in suo possesso e stavolta i “debolmente positivi” sono stati accertati come “negativi” mentre il “positivo” è stato confermato. Questo ospite “positivo” a Calenzano e “negativo” alle Scotte è stato sottoposto ieri ad un ulteriore accertamento risultato di nuovo “negativo” alle Scotte. Veniamo ai provvedimenti ristrettivi disposti in via cautelativa dall’Autorità Sanitaria: tutti quelli a carico degli ospiti in origine “debolmente positivi”, disposti tra il 20 e il 22 maggio, sono stati revocati in data 23 maggio tra le 12.40 e le 13.08. Per quanto riguarda il caso in origine “positivo”, trattandosi di persona autosufficiente, d’accordo con l’Autorità Sanitaria, è stato deciso per prudenza, nonostante due tamponi consecutivi negativi, di prolungare l’isolamento fino a due settimane complessive. Speriamo con questo nostro comunicato di aver fatto chiarezza nella piena trasparenza, indispensabile e doverosa quando si abbiano a trattare argomenti così delicati che toccano la sfera dei diritti, della privacy e della giusta preoccupazione delle famiglie per i propri cari. La struttura di Asp Città di Siena è pienamente consapevole delle enormi responsabilità da cui è gravata e come sempre cercherà di rispondere nel modo più corretto possibile ai Cittadini che a lei si affidano con fiducia da anni".