Coronavirus Toscana, nella fase 2 i medici sentinella avranno un ruolo fondamentale

Emergenza Coronavirus in Toscana: l’Ordine regionale dei medici ha presentato un documento, suddiviso in quattordici punti, con le richieste della categoria per arginare la pandemia, come mantenere la rete degli ospedali Covid e continuare a garantire valore e importanza alla rete territoriale per fronteggiare il virus. “Si tratta – spiega il presidente di Siena, Roberto Monaco – di un testo utile per capire cosa andare a fare nella fase 2. Stiamo passando da una fase straordinaria ad una ordinaria nella quale dovremo pensare anche alle altre malattie, che nel frattempo non sono andate in vacanza. Nella fase 1 abbiamo avuto un’alta percentuale di donne che non ha fatto la giusta prevenzione dai tumori e tante persone per paura non si sono recate in ospedale ad effettuare analisi ed esami”. Gli ospedalieri dovranno ovviamente tornare a gestire adesso anche tutta la massa di lavoro ordinario. I medici sottolineano l’importanza che nella fase 2 dovrà essere rivestita dal territorio per la gestione del Covid-19. “La rete territoriale e in essa i medici che potremmo definire sentinella, avrà un ruolo fondamentale – afferma Monaco – per intercettare eventuali altri focolai e per evitare il ritorno ad un lockdown che avrebbe esiti catastrofici. Dovremo rilevare precocemente qualunque tipo di segnale e capire le cause di ogni nuovo caso di Coronavirus. Servirà una cabina di regia tra medici ospedalieri e medici del territorio, e l’Ordine è in questo senso il naturale punto di riferimento per tutti. Finora i medici ospedalieri, quelli sul territorio, le Usca dove ci sono giovani medici bravissimi e tutti gli attori coinvolti in questa emergenza hanno svolto un lavoro egregio. La battaglia non è ancora vinta, importante ciò che faremo nei prossimi mesi”.