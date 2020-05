Siena, i medici: "Dateci gli strumenti per combattere il Coronavirus. Nella Fase 1 in guerra senza armi"

“I medici devono essere messi nelle condizioni di poter svolgere al meglio il loro lavoro anche nella fase 2 dell’emergenza Coronavirus. All’inizio della fase 1 siamo stati mandati in guerra senza le armi necessarie”. Roberto Monaco, presidente dell’Ordine dei medici di Siena, chiede massima attenzione nei confronti di una categoria che da mesi sta effettuando un lavoro straordinario per combattere il virus Covid-19, con turni massacranti ed un impegno e una dedizione di cui non si può non rendere merito. “All’inizio della fase 1 – prosegue Monaco – a molti sono state fornite solo mascherine chirurgiche, dispositivi di protezione non ottimali per svolgere il nostro lavoro. Ora l’indicazione dell’Istituto superiore di sanità è che tutta la categoria debba essere equipaggiata con i migliori dispositivi presenti sul mercato. Chiediamo la massima attenzione possibile, devono essere garantiti i mezzi più adeguati. Proteggere noi significa al tempo stesso proteggere i pazienti”. Monaco aggiunge: “A Siena l’Ordine dei medici ha consegnato 9mila mascherine della migliore qualità ed efficacia ai professionisti del territorio. Alcune le abbiamo acquistate dopo esserci autotassati, alcune ci sono arrivate dal ministero, altre le abbiamo ricevute da Lions, Rotary e associazioni sindacali che non possiamo non ringraziare”.

Gennaro Groppa