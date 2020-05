Coronavirus, il bollettino in Toscana: 15 nuovi casi. Due morti, un uomo e una donna

Coronavirus in Toscana. Secondo il bollettino giornaliero (24 maggio) diffuso dalla Regione, sono arrivati a 10.062 i casi di positività al Covid, 15 in più rispetto al giorno precedente. Cinque di questi nuovi casi provengono dalla campagna di test sierologici avviata dalla Regione stessa alla fine di aprile. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono del 1,1% e raggiungono quota 7.349 (il 73% dei casi totali). I test eseguiti hanno raggiunto quota 229.135, 3.089 in più. Si registrano 2 nuovi morti: 1 uomo e 1 donna, con un’età media di 83 anni, entrambi della provincia di Firenze.