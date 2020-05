"Il contagio da Coronavirus non può essere incidente sul lavoro". Protestano le associazioni di categoria

Escludere il contagio da Covid19 dagli incidenti sul lavoro ed eliminare l’ipotesi che il proprietario dell’azienda sia penalmente responsabile. Questo chiedono con determinazione (“Così è inaccettabile”) Cna, Confartigianato, Associazione Industriali, Confesercenti, Confcommercio, Confcooperative, Confagricoltura e Cia, che al riguardo hanno raccolto firme per una petizione che sarà consegnata nei prossimi giorni al prefetto di Siena, Armando Gradone. Le associazioni sottolineano come “paragonare una pandemia come quella del Coivid19 all’Hiv o alla brucellosi” appaia “fortemente fuorviante”. “Non esiste - sostengono - alcuna automatica correlazione tra il riconoscimento dell'infortunio e l'accertamento di una responsabilità civile o penale della proprietà”. La richiesta è quindi che “il Parlamento emani una legge ad hoc, che metta nero su bianco il provvedimento e cancelli questo grave vulnus nella legislazione italiana. Necessario anche fare chiarezza sulle norme per la disinfezione e igienizzazione, per non gravare le imprese di costi indebiti e penalizzare gli operatori del settore”. Tutte le associazioni sono convinte che sia necessaria “la massima tutela per titolari e collaboratori, dipendenti, clienti e fornitori, ma è altrettanto importante introdurre il principio di corresponsabilità per tutte le figure interne ed esterne coinvolte nel piano di sicurezza aziendale in materia, affinché tutti contribuiscano in modo attivo alla sicurezza ed alla salute propria e degli altri, eliminando, quindi, la possibilità di far scattare provvedimenti penali o civili in carico al solo titolare. L’intervento legislativo è dunque non solo urgente, ma anche l’unico strumento in grado di prevenire possibili derive interpretative, ponendo fine all’incertezza giuridica che oggi grava sui datori di lavoro, nonostante ci sia una condivisione biparitsan e trasversale sui principi espressi dal mondo della rappresentanza datoriale. Dobbiamo modernizzare il paese, con una grande opera di semplificazione e disboscamento della burocrazia”.