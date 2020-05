Coronavirus Toscana, Ars: "Non dimostrata perdita di forza del virus, ma più casi asintomatici e pochi gravi"

Toscana e Coronavirus. Nell'approfondimento dell'Agenzia regionale di sanità, per quanto riguarda il comportamento del virus, l'Ars riconosce che la perdita di virulenza non è al momento dimostrata in vitro o nell'animale da esperimento, ma ciò che afferma "con certezza" è "la continua e progressiva emersione di casi asintomatici o pauci sintomatici, che anche in quest'ultima settimana, che stiamo cominciando a utilizzare come verifica della prima apertura, supera l' 80% dei casi". Sempre secondo quanto rilevato dall'Ars, la quota dei casi più gravi, identificati dai ricoveri in terapia intensiva, "si è ridotta costantemente in Italia come in Toscana, dove è adesso allo 0,4%. "Questa riduzione sembra non dipendere dall'ampliamento progressivo dell'offerta dei tamponi che c'è stata fino all'inizio di aprile e che potrebbe aver portato a identificare una quota maggiore di asintomatici". Ma sulla riduzione dei casi gravi, si precisa ancora, "può avere invece influito una maggiore conoscenza e utilizzo delle terapie che hanno impatto se usate nei tempi precoci sulla malattia, permettendo ai soggetti lievi di non peggiorare il proprio stato clinico". Gli esperti quindi concludono: "Se non possiamo dire che il virus sia meno aggressivo, possiamo sicuramente affermare che la quota di casi gravi diminuisce e che questo non è il mero risultato della percentuale dei nuovi casi che sta diminuendo".