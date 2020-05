Coronavirus Toscana, il bollettino di oggi 23 maggio: 12 nuovi casi, 2 morti, 30 guariti. Tutti i dati

Dodici nuovi casi positivi al Covid in Toscana nel bollettino del 23 maggio. Dall'inizio della pandemia il totale sale a 10.047. Due di questi nuovi casi provengono dalla campagna di test sierologici avviata da Regione Toscana alla fine di aprile. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti, 30 nelle ultime 24 ore, crescono dello 0,4% e raggiungono quota 7.270 (il 72,4% dei casi totali). I test eseguiti hanno raggiunto quota 226.046, 3.541 in più rispetto al giorno precedente. Gli attualmente positivi sono 1.766, -1,1% rispetto al 22 maggio. Si registrano 2 nuovi decessi: 2 uomini, uno a Firenze e uno a Livorno, con un'età media di 76 anni. Questi i dati - accertati alle ore 12 sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale - relativi all'andamento dell'epidemia in regione. Complessivamente 1.569 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (meno 13, meno 0,8%). Sono 7.819 (meno 175, meno 2,2%) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (Asl Centro 3.848, Nord Ovest 3.655, Sud Est 316). Si riducono ancora le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid, che sono complessivamente 197, 7 in meno (meno 3,4%) di cui 40 in terapia intensiva (2 in meno, meno 4,8%). È il punto più basso dal 10 di marzo 2020 per le terapie intensive. Le persone complessivamente guarite salgono a 7.270: 1.677 persone "clinicamente guarite" (più 13, più 0,8%), divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all'infezione e 5.593 (più 17, più 0,3%) dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con doppio tampone negativo. Sono 1.011 i deceduti dall'inizio dell'epidemia.