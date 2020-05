Vaccino, a Siena si muove anche Biomvis con Università di Trento. Buoni risultati dagli esperimenti sui topi

di Alessandro Lorenzini

Potrebbe parlare senese un’altra tipologia di vaccino anti Covid: un’altra strada tracciata nella lotta contro il Coronavirus è quella in studio presso la startup Biomvis, incubata all’interno della Fondazione Toscana Life Sciences, attraverso un progetto in collaborazione con il Centro di biologia cellulare computazionale e integrata (Cibio) dell’Università di Trento. Uno studio che ha dato ottimi risultati dalla sperimentazione sui topi, stimolando la produzione di anticorpi: lo conferma il responsabile del progetto Guido Grandi, direttore vicario del Dipartimento di biologia, docente di microbiologia a Trento, senese d’adozione (ha lavorato in città per 25 anni alla Novartis) e co-fondatore della Bionvis, startup tutta senese. Il lavoro per la realizzazione di un vaccino contro il Coronavirus è iniziato nei laboratori di Povo (Trento) alla fine del mese di marzo, in collaborazione con l’azienda all’interno di Tls. Secondo quanto riferito da Grandi, la formulazione del vaccino potrebbe essere ottimizzata nell'arco di un mese. Entro fine anno, invece, potrebbe iniziare la sperimentazione sull'uomo. “Abbiamo dimostrato – dichiara Grandi al Corriere di Siena - che il nostro vaccino funziona sui topi, stimolando la produzione di anticorpi e garantendo l’immunità al contagio. Il funzionamento è particolarmente innovativo, perché induce anticorpi che si legano al virus, evitando che si propaghi nelle cellule”. “Il lavoro – prosegue il professore – è cominciato con l’inizio della pandemia, utilizzando una piattaforma che veniva già utilizzata per lo studio delle malattie infettive e anche per i tumori. Ci siamo chiesti se la medesima piattaforma potesse essere usata anche per il Covid 19. Siamo partiti in collaborazione con l’università di Trento e il gruppo di virologi del professor Pizzato, il quale a sua volta parte da un saggio importante sulla neutralizzazione dell’infezione, tramite il quale, cioè, è possibile capire i reali effetti sul virus”. “In sostanza – spiega Grandi – sappiamo che un virus essenzialmente deve legarsi ai recettori cellulari, per entrare nelle cellule stesse, replicarsi e svilupparsi. Dobbiamo quindi impedire questo legame e i vaccini sono basati sull’idea di immunizzare le persone attraverso componenti del virus. Tramite il saggio del professor Pizzato possiamo stabilire se il vaccino sia effettivamente protettivo. Abbiamo agito attraverso siero dei topi e le risposte sono state positive. E’ molto probabile, in sostanza, che il vaccino funzioni anche sull’uomo”. Il procedimento è naturalmente molto complesso dal punto di vista scientifico, Grandi prova a sintetizzarlo: “Il vantaggio è che il processo è molto semplice e rapido: modifichiamo geneticamente i batteri che rilasciano vescicole che trasportano frammenti virali. Poi purifichiamo queste vescicole che in teoria sono pronte per essere utilizzate come vaccino. Questo può portare alla produzione in tempi relativamente brevi. Entro la fine dell’anno potremmo essere pronti per i test sull’uomo. La condizione è che ci siano investimenti per portare avanti la sperimentazione”. “Le analisi che abbiamo fatto – chiosa a questo proposito Grandi - parlano di un processo di sviluppo con finanziamenti fra uno e due milioni di euro. Stiamo cercando partner sia all’estero che in Italia, privati o istituzionali”. Intanto il gruppo di lavoro Biomvis, coordinato a Siena da Alberto, figlio del professore, va avanti. Per Grandi non ci sono problemi di concorrenza con altri progetti: “C’è spazio per tutti, vista la situazione che viviamo. Il problema più grosso è sviluppare una cura, è molto probabile che serva una vaccinazione globale, inoltre è altrettanto probabile che il virus abbia mutazioni, quindi non vedo competizione, ma la possibilità di dar vita a più vaccini”.