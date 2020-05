Coronavirus Toscana, 35 nuovi casi. Cinque morti, il numero complessivo dei decessi diventa 1.009

Il bollettino giornaliero della Regione Toscana torna a fare registrare 35 nuovi casi (22 maggio). Quattro sono stati scoperti grazie dalla campagna dei test sierologici avviata proprio dalla Regione alla fine del mese di aprile. Complessivamente i tamponi positivi dall'inizio della pandemia sono 10.035. Aumenta il numero delle guarigioni che raggiungono quota 7.240. I tamponi eseguiti arrivano a 222.505, 3.890 in più rispetto al giorno precedente. Purtroppo la Regione ufficializza altri cinque morti. Si tratta di due uomini e tre donne, l'età media è 86,4 anni. Quattro erano della provincia di Firenze, uno di quella di Pisa. Dall'inizio della pandemia i decessi ufficiali per Coronavirus in Toscana diventano 1.009 cosi ripartiti: 366 a Firenze 45 a Prato, 79 a Pistoia, 141 a Massa Carrara, 134 a Lucca, 85 a Pisa, 57 a Livorno, 45 ad Arezzo, 29 a Siena, 20 a Grosseto, 8 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.