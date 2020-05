Coronavirus Siena, cinque nuovi casi . Quattro invece le guarigioni. Ecco dove comune per comune

Cinque nuovi casi di contagio da Coronavirus in provincia di Siena. Arriva una doccia fredda dal bollettino giornaliero della Azienda Usl Toscana Sud Est. Dopo diversi giorni con contagio zero, altri cinque tamponi positivi. Tre proprio a Siena, uno a Poggibonsi e uno a Colle Val d'Elsa. In tutto il territorio della Asl si aggiunge soltanto un altro positivo, in provincia di Arezzo. Sei le guarigioni, di cui quattro in provincia di Siena: due a Torrita, una a Sarteano e una ad Abbadia San Salvatore. La Asl spiega che attualmente sono 274 i pazienti che ha in carico: 174 persone in isolamento domiciliare, 33 ricoverate. I guariti, invece, sono 1.145. Nelle ultime 24 ore 876 tamponi eseguiti.